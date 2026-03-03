Al via il Premio Scuola Sostenibile 2026: il Il Sole 24 Ore rilancia la sfida dell’innovazione green nelle scuole

Dopo il successo della prima edizione, torna nel 2026 il Premio Scuola Sostenibile, l’iniziativa promossa da Il Sole 24 Ore dedicata alle scuole primarie e secondarie di I e II grado che si distinguono per progetti innovativi legati alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della scuola come motore di cambiamento culturale, incoraggiando istituti, docenti e studenti a integrare la sostenibilità nella didattica, nella gestione delle risorse e nel rapporto con il territorio.

L’edizione 2026 accoglie sia esperienze già avviate sia progetti in fase di ideazione. Le candidature potranno riguardare il riciclo e la riduzione degli sprechi, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile, la promozione di stili di vita sani, sport e alimentazione consapevole, inclusione e accoglienza, oltre al contrasto alla dispersione scolastica. Si tratta di un’occasione concreta per mettere in luce creatività, visione e capacità progettuale delle nuove generazioni.

A valutare le candidature sarà una commissione composta da personalità di rilievo del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale. La giuria sarà presieduta da Fabio Tamburini, direttore di Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor. Ne faranno parte anche Maria Carmela Colaiacovo, presidente del Gruppo Il Sole 24 Ore, Marina Brogi, docente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Francesca Carbone, direttrice generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed Edoardo Garrone, presidente di ERG. Questa composizione garantisce un approccio multidisciplinare e una valutazione attenta dei progetti.

La seconda edizione del Premio Scuola Sostenibile si affiancherà alla quinta edizione del Premio Impresa Sostenibile, dedicato alle PMI più virtuose. Le cerimonie di premiazione si terranno il 29 ottobre 2026 a Roma, nell’ambito del Forum Sostenibilità 2026, creando un ponte tra mondo educativo e sistema produttivo.

Le candidature resteranno aperte fino al 18 giugno 2026. Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale del premio. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per dimostrare che la sostenibilità non è solo un tema di studio, ma una pratica concreta capace di trasformare la scuola e il territorio.

