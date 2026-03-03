Traghetti più inquinanti delle auto: l’Italia guida l’Europa per emissioni di CO2

Uno studio recente di Transport & Environment evidenzia un dato sorprendente: nei porti europei, poco più di 1.000 traghetti emettono 13,4 milioni di tonnellate di CO2, più del doppio delle emissioni generate da 6,6 milioni di automobili.

Secondo l’analisi, Dublino è il porto più inquinato d’Europa per ossidi di zolfo (SOx), mentre Barcellona primeggia per le emissioni di CO2. L’Italia, con 2,4 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa, è al primo posto tra i Paesi europei per gas serra legati a traffico domestico e soste portuali (75%). Tre dei porti italiani rientrano nella top 10 dei più inquinanti: Genova (5°), Livorno (7°), Palermo (8°) e Civitavecchia (9°).

Lo studio sottolinea l’urgenza di rinnovare la flotta dei traghetti, la cui età media in Europa è di 26 anni. L’elettrificazione e l’ibridazione potrebbero ridurre le emissioni di CO2 fino al 42%. In Italia, metà dei 167 traghetti della flotta nazionale è già tecnicamente idonea alla conversione full electric, mentre un ulteriore 26% potrebbe navigare in modalità ibrida.

Entro il 2035, il 60% dei traghetti europei potrebbe diventare elettrico, e il 57% dei porti avrebbe bisogno di punti di ricarica inferiori a 5 MW per supportare la nuova flotta. L’analisi evidenzia anche che il Mar Mediterraneo registra le emissioni di CO2 più elevate d’Europa, con le rotte domestiche in Italia, Spagna e Grecia tra le più inquinanti in termini assoluti.

In Italia, la sostituzione di traghetti tradizionali con imbarcazioni elettriche o ibride sarebbe già oggi economicamente conveniente per circa un quarto della flotta, rappresentando un passo concreto verso la decarbonizzazione dei trasporti marittimi.

