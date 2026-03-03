Green HRM: la sostenibilità che parte dalle persone

Nel settore ambientale la sostenibilità non può limitarsi a obblighi normativi o gestione documentale: per incidere davvero sull’organizzazione deve diventare parte integrante della gestione aziendale. Il Green Human Resource Management (Green HRM), scrive tuttoambiente.it, integra gli obiettivi ambientali nei processi di gestione delle risorse umane, trasformando obblighi normativi in strumenti concreti di governance.

Oggi non basta più rispettare le norme: servono formazione, ruoli chiari, sistemi di controllo e obiettivi ambientali integrati nei processi decisionali. Il Green HRM rende l’organizzazione più adeguata ai rischi ambientali e agli obblighi normativi, prevenendo problemi legali e reputazionali.

Nei processi HR, la sostenibilità diventa parte di recruiting, formazione continua e valutazione delle performance. Sensibilità ai temi ESG guida la selezione dei profili, la formazione sviluppa competenze su economia circolare, gestione delle emissioni e reporting, mentre obiettivi misurabili nei KPI e negli MBO rendono concreti i risultati ambientali.

Il Green HRM si colloca all’incrocio di Environmental, Social e Governance: integra la tutela dell’ambiente nelle attività operative, promuove sicurezza, inclusione e benessere dei lavoratori, e assicura chiarezza e tracciabilità nelle responsabilità. Solo così la sostenibilità diventa credibile, con comportamenti coerenti e responsabilità diffuse, rafforzando l’organizzazione, riducendo turnover e conflitti.

In sintesi, nel settore ambientale la sostenibilità non si realizza solo con procedure o certificazioni: richiede organizzazione, ruoli chiari e competenze adeguate. Il Green HRM traduce la cultura ambientale in governance efficace, prevenzione del rischio e performance misurabili.

