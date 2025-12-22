Ecosostenibilità

Prysmian e Versalis uniscono le forze per riciclare i cavi plastici

di R.S.

30 sec

Prysmian raccoglierà gli scarti dai propri impianti e dai cavi dismessi dai clienti, mentre Versalis li trasformerà nell’impianto di Mantova

Prysmian e Versalis uniscono le forze per riciclare i cavi plastici
SettimoLink

Prysmian e Versalis (gruppo Eni) hanno avviato una partnership strategica per trasformare i rifiuti plastici dei cavi in materiali riutilizzabili.

Prysmian raccoglierà gli scarti dai propri impianti e dai cavi dismessi dai clienti, mentre Versalis li trasformerà nell’impianto di Mantova tramite la tecnologia Hoop©, convertendoli in olio di pirolisi e successivamente in polimeri per nuovi cavi.

Grazie a questo processo, circa il 60% degli scarti di polietilene reticolato (XLPE), tradizionalmente difficile da riciclare, potrà essere riutilizzato nella produzione di cavi ad alte prestazioni, chiudendo il ciclo del riciclo chimico e promuovendo un’economia circolare nel settore elettrico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: