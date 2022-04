Depositi Chimici, interrogazione del Pd alla Camera: "Porto Petroli soluzione ideale"

di Redazione

Il deputato Andrea Romano a Telenord ha manifestato le perplessità del suo partito per Ponte Somalia e ha chiesto di pensare a una soluzione alternativa

Si è parlato dei Depositi Chimici nel porto di Genova oggi in Commissione Trasporti della Camera dei deputati. Il parlamentare del Pd Andrea Romano ha presentato una interrogazione per conoscere le intenzioni del Governo rispettivo alla soluzione Ponte Somalia. "Abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione per una soluzione che non ci convince per tanti motivi, a cominciare dal fatto che rischia di far perdere allo scalo una quantità di lavoro importante garantita in questo momento da altri operatori".

Il Governo ha rispostocon la voce del vice ministro alle infrastruture Morelli. "Ci è stato risposto più o meno che "va tutto bene" e che la situazione di Sampierdarena sia ok e che non ci saranno conseguenze per altri traffici, e nemmeno per i traghetti".

Romano ha poi avuto modo di controreplicare. "Abbiamo invitato di nuovo a riflettere, ricordando che la decisione è stata presa a maggioranza mgari l'esistenza di opinioni differenti. Così abbiamo avanzato la nostra idea, che è quella di trasferire i Depositi Chimici al Molo (in realtà Porto) Petroli, attualmente poco utilizzato. Ci sarebbe da fare, è vero, qualche piccolo lavoro di infrastruttura ferroviaria. Invitiamo l'Autorità Portuale a riconsiderare la propria posizione, tenendo presente che quella che prospettiamo noi è anche meno rischiosa".

Secondo Romano la strada è stretta. "L'ipotesi Diga Foranea? Altre strade? Io dico che è auspicabile che si agisca in tempi rapidi. Le elezioni? Una scadenza da rispettare, ovviamente, ma spero che queste non determinino intoppi . Qui c'è l'esigenza di non perdere quanto stabilito nel decreto Genova ma anche di salvaguardare gli interessi di cittqdini e imprese".