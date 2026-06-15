"Cronache estive", novant’anni di Liguria in mostra: dagli anni Trenta al boom turistico attraverso gli scatti dell’Archivio Leoni

Un viaggio lungo quasi un secolo tra spiagge affollate, grandi eventi popolari, personaggi celebri e scene di vita quotidiana. È questo il cuore di "Cronache estive. Novant'anni di bella stagione a Genova e in Liguria", la nuova mostra fotografica che inaugurerà il 18 giugno alle 18.30 negli spazi del Palazzo della Borsa di Genova e che resterà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 19 luglio.

L'esposizione, curata da Anna Dentoni, Paola Leoni, Daniela Ronzitti e Massimo Morasso con la collaborazione di Andrea Leoni, propone una selezione di immagini provenienti dall'Archivio Fotografico Francesco Leoni, uno dei più importanti patrimoni iconografici del territorio ligure. Attraverso centinaia di scatti, il percorso racconta l'evoluzione della società ligure dal 1936 agli anni Novanta, restituendo atmosfere, cambiamenti e momenti che hanno segnato la memoria collettiva della regione.

Al taglio del nastro interverranno, insieme ai curatori, il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro, la presidente della Commissione Cultura del Comune di Genova Donatella Alfonso, il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio, l'amministratore delegato di Coeclerici Andrea Clavarino e l'amministratore delegato di Cambiaso Risso Group Mauro Iguera.

La mostra si apre con le immagini della Sportiva Sturla e della partenza dei giovani marinai a bordo del transatlantico Conte Biancamano nel 1936. Da lì prende forma un racconto che attraversa la dichiarazione di guerra del 1940, gli anni difficili del conflitto, il Dopoguerra, la ricostruzione, il boom economico e l'esplosione del turismo balneare, fino ad arrivare agli anni della televisione, dello spettacolo e dei grandi eventi di massa.

Tra i protagonisti immortalati dagli obiettivi dell'Archivio Leoni figurano alcune delle personalità più note del Novecento: da Domenico Modugno a Sandra Mondaini, da Anita Ekberg a Carla Fracci, dai Beatles alle gemelle Kessler, passando per Re Hussein di Giordania, Enzo Maiorca, Pino Daniele, Alberto Sordi, Carlo Verdone e Papa Giovanni Paolo II. Accanto alle celebrità, trovano spazio migliaia di cittadini anonimi, veri interpreti della trasformazione sociale e culturale della Liguria.

Le fotografie documentano alcuni degli appuntamenti più significativi della storia del territorio: la Battaglia dei Fiori di Ventimiglia, il Festival di Nervi, il Cantagiro in Piazza della Vittoria, Miss Muretto ad Alassio, il Circuito Automobilistico di Sanremo, le colonie estive, le giornate ai Bagni Doria e le grandi manifestazioni sportive. Non mancano gli scatti dedicati al derby tra Genoa e Sampdoria con Roberto Pruzzo ed Enrico Nicolini (nella foto), ai festeggiamenti per lo storico scudetto blucerchiato del 1991 e alla visita di Papa Giovanni Paolo II a Genova.

Organizzata in sei sezioni cronologiche, l'esposizione accompagna il visitatore attraverso il progressivo cambiamento dei costumi, della moda, dei consumi e del rapporto con il mare e gli spazi pubblici. Immagini nate come semplice documentazione giornalistica che, a distanza di decenni, assumono oggi il valore di preziose testimonianze storiche e sociali.

«Le immagini dell'Archivio Leoni raccontano molto più di una semplice stagione dell'anno – spiegano i curatori –. Attraverso il turismo, lo sport, la cultura, il lavoro e il tempo libero emerge la storia di una comunità e delle sue trasformazioni. Sono fotografie nate come cronaca che oggi diventano memoria condivisa».

"Cronache estive" rappresenta la settima esposizione realizzata nell'ambito del progetto di valorizzazione dell'Archivio Fotografico Francesco Leoni, sostenuto integralmente dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici. Dal 2020 la Fondazione finanzia le attività di conservazione, catalogazione e divulgazione di questo straordinario patrimonio documentale, che comprende oltre quattro milioni di immagini e costituisce una delle più importanti raccolte fotografiche dedicate alla storia di Genova e della Liguria.

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