"Come un sasso nel mare". All'acquario la prima del documentario sulla subacquea
di Carlotta Nicoletti
Si terrà il 15 giugno presso l'Acquario di Genova, la presentazione del documentario sulla subacquea "Come un sasso nel mare". Un'idea nata attraverso documenti e scritti a mano di Duilio Marcante e il libro "Immerso in una bolla d'aria" di Gaetano Tapino. Ai microfoni di Telenord l'ideatore e regista Andrea Colombo, esperto di fotografia e video, e subacqueo per passione. L'obiettivo è quello di dar vita a un prodotto dinamico che ripercorre settant'anni di storia.
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