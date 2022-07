Covid Liguria, da lunedì 18 luglio il via alle prenotazioni per la quarta dosa per gli over 60

di Redazione

Si potrà accedere alla somministrazione già da martedì 19 luglio negli hub delle cinque Asl liguri, nelle farmacie abilitate

La campagna vaccinale in Liguria procede a pieno ritmo: da lunedì 18 luglio i liguri over 60 potranno prenotare la quarta dose di vaccino Anti Covid, mentre si potrà accedere alla somministrazione già da martedì 19 luglio negli hub delle cinque Asl liguri, nelle farmacie che effettuano il servizio e attraverso i medici di medicina generale.

Si può prenotare sul sito https://prenotovaccino.regione.liguria.it o attraverso il numero verde 800 938 818, nelle farmacie che effettuano il servizio Cup e presso sportelli Cup di Asl e Ospedali.

Intanto non si ferma il contagio per Covid anche in Liguria: secondo i dati riportati nel bollettino quotidiano di Regione Liguria i nuovi casi positivi (compresi i guariti e i deceduti) sono 3.819 a fronte di 14.759 test tra antigenici e molecolari eseguiti. Il maggior numero di casi di Covid si registra a Genova: sono 12.838.