Covid, Toti: "Gli anziani e i fragili devono fare la quarta dose"

di Giorgia Fabiocchi

"Le persone più anziane e fragili devono vaccinarsi con la quarta dose perché se oggi il covid circola in modo abbondante tra noi ma tiene al riparo i nostri ospedali, perché se le sindromi severe sono molto poche, è grazie alla straordinaria campagna di vaccinazione fatta in questi mesi". Questo l'appello lanciato dal presidente della Liguria Giovanni Toti, che ha confermato che "se il Governo decidesse di aprire le vaccinazioni delle quarte dosi agli over 60 l'attuale struttura sanitaria ligure sarebbe ampiamente sufficiente per somministrarle".

"I numeri del covid sono ancora tra noi ma credo che vadano affrontati e analizzati con la giusta prudenza ma anche valutando i giusti parametri senza ritornare a tempi oscuri di paura che credo siano definitivamente dietro alle nostre spalle - ha rimarcato Toti -. I nostri hub sono pronti a riaprire in qualsiasi momento, sugli over 80 il tasso di vaccinazione con quarta dose ha di poco superato il 20%, attualmente non abbiamo problemi né di prenotazioni né di affollamento".