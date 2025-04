Sanità, in arrivo il servizio 'Chiedi a me': ecco la figura del 'facilitatore' nei Pronto Soccorso

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uno dei problemi più sentiti da parte dei pazienti e dei loro cari in attesa nei Pronto Soccorso è la mancanza di informazioni durante le visite o prima della presa in cura. Per questo motivo Regione Liguria introduce le figure dei 'facilitatori' come persone di riferimento e mediazione fra cittadino ed operatore sanitario, riconoscibili da una pettorina azzurra e la frase tradotte in varie lingue "Chiedi a Me"

Oggi, lunedì 14 aprile, hanno infatti preso il via i corsi di formazione dedicati a personale delle ASL e volontari che assumeranno, entro la fine di maggio, il ruolo di “facilitatori” dei Pronto Soccorso di tutta la Liguria.

Obiettivo - Il corso è destinato a 80 persone di tutta la regione che, al termine della formazione, saranno identificabili all’interno degli ospedali e avranno il compito di dare informazioni e supporto ai pazienti e ai loro familiari in attesa.

Chi sono - I «facilitatori» sono figure professionali che svolgono supporto nei Pronto soccorso della Liguria (personale sanitario, Oss, hostess/steward, volontari). L’obiettivo è anche quello di supportare il lavoro di medici e personale sanitario che si trovano spesso a gestire numerose richieste di informazioni da parte di pazienti e/o familiari.

Regione Liguria - “Da oggi partirà il corso per il personale che entro fine maggio fornirà assistenza nei Pronto Soccorso liguri ai familiari delle persone ricoverate tutti i giorni dalle ore 9 alle 21 - spiega l’assessore alla Sanità della Regione Liguria -. Sarà un servizio di assistenza ma servirà anche per dare una parola di conforto e per fare da tramite ai bisogni del proprio caro che si trova all’interno dell’ospedale. In questo modo vogliamo anche prevenire tutte quelle situazioni che potrebbero sfociare, magari in situazioni di particolare stress emotivo in un’aggressione verbale o addirittura, nel peggiore dei casi, fisica. Da oggi quindi formeremo persone scelte nell’ambito delle singole direzioni, educatori professionali, personale infermieristico, volontari che avranno un’adeguata formazione anche psicologica per poter affrontare situazioni che possono essere di stress emotivo”.

Nella giornata di oggi si è svolta la prima videoconferenza per tutti gli operatori. Le prossime in programma sono, in presenza, il 7 maggio presso l’aula didattica della sede di ASL3 a Genova Quarto per il personale afferente agli ospedali San Martino, Gaslini, Villa Scassi, Galliera, Evangelico; presso l’ospedale a Rapallo (sala auditorium) per il personale di ASL 4 e 5 e il 15 maggio, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per il personale di ASL1 e 2.

Il corso - Oggetto della formazione saranno i temi dell’accoglienza in Pronto Soccorso, i bisogni dell’Utenza (pazienti e familiari), e degli Operatori Sanitari e la comunicazione. Gli obiettivi sono quelli di definire e analizzare le competenze e le responsabilità del “facilitatore”, rafforzarne il significato, la funzione del proprio ruolo e il senso di appartenenza, sviluppare la professionalità e l’efficienza per il miglioramento del servizio offerto anche in relazione all’organizzazione interna.

