Covid Liguria, crescono ancora i contagi: 1144 nuovi casi in un giorno

di Redazione

Nel bollettino di oggi sono segnalati 5 morti

Sono 1144 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a margine dei 6768 tamponi molecolari e dei 14759 test rapidi effettuati. I positivi totali salgono a 11.631, sono 603 in più di ieri. In aumento i ricoveri: in Liguria 462 ospedalizzati (+9), tra questi 32 in terapia intensiva, 22 non vaccinati. Nel bollettino di oggi dono segnalati 5 morti.

Qui di seguito il dettaglio,riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 247

SAVONA (Asl 2): 183

GENOVA: 502, di cui:

• Asl 3: 401

• Asl 4: 101

LA SPEZIA (Asl 5): 205

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7