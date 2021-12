Genova, il Museo Galata inaugura la mostra "The Skin of rock of Galapagos"

di Marco Garibaldi

È un viaggio affascinante, attraverso 10 immagini di grande formato delle isole Galapagos, La sfida ambientale lanciata dalla Ue con le foto di Barracco

Dall'Albatro blu, unico nel suo genere, alle tartarughe giganti, all'iguana marina, le specie animali endemiche uniche che furono oggetto delle ricerche di Charles Darwin alle Galapagos, fino alle rocce laviche che lo caratterizzano.

La mostra è nata da un'idea della Rappresentanza in Italia della Commissione europea che ha trovato nel Galata Museo del Mare, il più grande museo marittimo del Mediterraneo, uno dei più importanti d'Europa, il luogo ideale per competenza e valore storico.

È un viaggio affascinante, attraverso 10 immagini di grande formato delle isole Galapagos, quello raccontato nella mostra "The Skin of Rock Galapagos by Enzo Barracco", visitabile fino al 31 gennaio presso la Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare di Genova, in anteprima nazionale.

Barraco, attraverso le sue immagini, spiega che il patrimonio naturalistico è fragile e offre un'occasione per riflettere sulla sfida ambientale globale, al centro delle politiche della Commissione europea. Per sottolineare ulteriormente la necessità di una presa di coscienza della delicatezza dell'ambiente naturale e dei rischi derivanti del cambiamento climatico.

"Credo che ognuno abbia il dovere di fare qualcosa per il nostro pianeta nei limiti delle proprie capacità e abilità - ha spiegato Barracco - io lo faccio attraverso la fotografia perché la fotografia non ha bisogno di traduzione".