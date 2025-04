Focus Cultura, Simone Cristicchi tra Battiato e Franciscus: “Il pubblico genovese regala grandi emozioni”

In studio l'attore e regista Carlo Sciaccaluga che porta in scena Equus al Teatro Duse fino al 6 aprile.

Simone Cristicchi racconta come è nato il Concerto Mistico per Battiato, la sua collaborazione con Amara e poi lo spettacolo Franciscus che lo vede protagonista a Genova fino al 6 aprile al Teatro Ivo Chiesa.

La mostra The World of Banksy - The Immersive Experience torna a Milano fino al 29 giugno 2025, con un nuovo allestimento presso Spazio Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District. Dopo aver conquistato milioni di visitatori in tutto il mondo, l’esposizione offre un percorso immersivo che celebra oltre 100 opere iconiche dell’artista britannico, tra graffiti, fotografie e installazioni. I visitatori saranno coinvolti in riflessioni su temi come consumismo, guerra e potere, attraverso una narrazione visiva che unisce arte tradizionale e innovazioni digitali. Il progetto, curato da Artful Events Collective e arricchito dalla direzione creativa di Emre Ezelli, rappresenta un tributo alla figura enigmatica di Banksy, trasformando la street art in uno strumento di critica sociale e riflessione collettiva.

