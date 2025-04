Genova ha il cinema più antico d'Italia, al 'Sivori' il primo film della storia

Pochi sono a conoscenza del fatto che il Cinema Sivori, situato nel quartiere Corvetto accanto alla Prefettura di Genova, è il cinema più antico d'Italia, con una storia che affonda le radici nel 1896. Questo storico luogo, che ha visto nascere la magia del cinema, è testimone di una delle rivoluzioni più grandi della storia della cinematografia.

Il 30 maggio 1896, ben 129 anni fa, fu proiettato al Sivori il primo film dei Fratelli Lumière, una pellicola di soli 50 secondi che mostrava l'arrivo di un treno nella stazione di La Ciotat, con i passeggeri che scendevano frettolosamente. Un film brevissimo, ma che segnò l'inizio di una nuova era: quella del cinema, destinato a cambiare per sempre la fruizione della cultura e dell'intrattenimento.

Per celebrare questa data storica, il Cinema Sivori ha organizzato una serie di proiezioni che, da oggi fino a sabato, offriranno al pubblico la possibilità di rivivere quel primo, storico film e tanti altri, tutti brevi, che testimoniano le origini della cinematografia. Le proiezioni si terranno quotidianamente alle 16,30, naturalmente, al "Sivori", il cui fascino e la cui storia sono tuttora vivi. Ma la storia del Sivori non si limita alla sua straordinaria importanza cinematografica. La sala, infatti, ha avuto anche un ruolo fondamentale nella vita politica e culturale della città. Nata nel 1892 come Sala da Concerti, il Sivori fu anche il palcoscenico di eventi storici significativi. Proprio qui, nel 1892, fu fondato il Partito Socialista Italiano, che allora si chiamava "Partito dei Lavoratori Italiani".

Alla sua fondazione parteciparono importanti figure del panorama politico dell'epoca, come Filippo Turati, Claudio Treves, Angelo Oliviero Olivetti e Anna Kuliscioff, con la presenza di 400 delegati provenienti da tutta Italia. Quel 14 agosto, inoltre, a Genova si tenevano le celebrazioni per i 400 anni della scoperta dell'America, la cosiddetta "Colombiana", e per l'occasione il biglietto del treno costava la metà. Il Cinema Sivori, dunque, è un vero e proprio scrigno di storia, che unisce passato cinematografico e politico in un unico luogo.

Oggi, come allora, continua a rappresentare un importante punto di riferimento culturale per la città di Genova, con il profumo di una storia che si rinnova ogni volta che viene proiettata una pellicola. Non c'è dubbio che, oltre ad essere il cinema più antico d'Italia, il Sivori rappresenti una delle tante eccellenze storiche della nostra città. Una storia che merita di essere ricordata e celebrata, perché è parte integrante del nostro passato e un tesoro che va preservato per le generazioni future.

