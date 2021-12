Genova, 359 "furbetti" con pass disabili falso scoperti dalla polizia locale nel 2021

di Marco Innocenti

L'assessore Viale: "Lavoro fondamentale dei nostri agenti che ancora una volta si dimostrano vicini e dalla parte delle persone più fragili"

Oltre 2000 multe, in tutto il 2021, per posteggi in aree riservate ai disabili, 1.613 quelle per intralcio alla libera circolazione di persone invalide, 359 le persone scoperte con pass disabili falsi. Sono i numeri della Polizia locale di Genova a difesa dei diritti dei disabili. Gli agenti hanno anche fatto 5 multe a chi, usando legittimamente spazi per i disabili, non ne rispettava i limiti, mentre sono state 242 le persone munite di contrassegno invalidi che sostavano su un posteggio riservato ad altro invalido nei pressi della sua abitazione.

"Lavoro fondamentale della nostra Polizia Locale che ancora una volta si dimostra vicina e dalla parte di chi è più fragile - dice l'assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Giorgio Viale - La sensibilità del Corpo ha anticipato la tendenza nazionale e le recenti modifiche del codice che vanno proprio nel segno dell'impegno che i nostri agenti hanno profuso in quest'anno".