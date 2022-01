Covid, Liguria:calo sensibile di positivi, prima volta nella quarta ondata

di Redazione

Grazie al numero dei guariti che è quasi doppio rispetto ai nuovi infettati.Ci sono stati 5 decessi, tutti nel Levante

Per la prima volta dall'inizio della quarta ondata di contagi Covid, la Liguria registra una sensibile diminuzione del numero dei positivi, grazie al numero dei guariti che è quasi doppio rispetto ai nuovi infettati.

Attualmente i positivi in regione sono 61828, ben 4286 in meno rispetto a ieri. Iguariti sono 9114 a fronte di 4833 nuovi casi. Aumentano però le ospedalizzazioni, ma solo in area medica. I ricoverati sono 789, 12 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Ma in terapia intensiva ci sono 40 malati (24 non vaccinati), mentre ieri erano 41.

Spicca il dato dell'Imperiese con 7 ospedalizzati in più (sono 129, di cui 5 in intensiva): questa è la provincia dove il tasso di vaccinazione è più basso rispetto al resto della regione.

Ci sono stati 5 decessi, tutti nel Levante: uno a Sestri, uno alla Spezia, 3 a Sarzana. Avevano un'età compresa tra i 68 e gli 89 anni. Il totale dei morti da inizio pandemia è 4797.

I 4833 nuovi positivi sono emersi da 25.273 tamponi (5130 molecolari, 20143 test rapidi). Il tasso di positività è del 19,12%. I nuovi casi sono 1977 nell'area di Genova, 843 nel Savonese, 795 nell'Imperiese, 670 nello Spezzino e 533 nel Tigullio, 15 non sono residenti in regione.

In isolamento domiciliare ci sono 38675 persone, 368 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 12624, erano 13322.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 6678 vaccinazioni: 421 prime dosi, 150 seconde dosi e 6107 dosi booster (ANSA).