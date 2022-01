Covid in Liguria, 5.734 nuovi casi e 21 decessi

di Marco Innocenti

Sono 5.734 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 32.353 tamponi tra molecolari (5.257) e antigenici rapidi (27096) registrati nelle ultime 24 ore, numeri che portano il tasso di positività al 17,72%. I nuovi casi si sono registrati: 672 a Imperia, 927 a Savona, 3.381 a Genova (2.796 in Asl 3 e 585 in Asl 4), 721 alla Spezia e 33 fuori regione. I guariti sono 946. Sale così a 66.114 il numero dei positivi totali in Liguria: 8.483 a Imperia, 10.207 a Savona, 35.944 a Genova e 8.092 alla Spezia, 1.076 fuori regione e 2.312 in fase di verifica.

Scende il numero dei pazienti negli ospedali: oggi sono 777, 5 in meno rispetto a ieri, con 41 posti letto occupati in terapia intensiva. Sono invece 21, purtroppo, i decessi: 9 uomini e 12 donne, di età compresa fra i 95 e i 61 anni.