Ciclismo: Trofeo Laigueglia allo spagnolo Ayuso, volata vincente su Scaroni e Storer

Juan Ayuso ha vinto il Trofeo Laigueglia 2025, battendo in volata l'italiano Christian Scaroni e l'australiano Michael Storer. Lo spagnolo, già secondo nel 2022 e terzo lo scorso anno, ha vinto uno sprint ristretto a quattro corridori.

Il portacolori della UAE si è così dimostrato particolarmente idoneo al Laigueglia, la corsa che apre il calendario italiano su strada e che fa da preludio alla Milano-Sanremo, prima delle cinque Classiche Monumento (le altre sono Fiandre, Liegi, Roubaix e Lombardia) in programma sabato 22 marzo, con l'iridato Pogacar grande favorito davanti agli ultimi vincitori Jasper Philipsen e l'ex iridato Mathieu van der Poel. Scarse le prospettive di vittoria per gli italiani, ultimo dei quali a vincere fu Vincenzo Nibali nel 2018.

Al Laigueglia Juan Ayuso e Christian Scaroni sono stati i protagonisti principali di una gara avvincente e ricca di emozioni. I due ciclisti hanno tentato l'attacco sulle salite di Colla Micheri, sia al penultimo che all'ultimo giro, ma sono stati raggiunti da Powless e Storer. La competizione si è quindi decisa in uno sprint finale, dove Ayuso ha prevalso nettamente su Scaroni.

Il percorso si è sviluppato su 197 chilometri, con un finale caratterizzato dal circuito di Colla Micheri e Capo Mele, da affrontare per ben quattro volte. Nelle prime fasi della corsa, si è formata una fuga che includeva ciclisti come Eiking, Guernalec, Colleoni e Badilatti, ma la gara ha preso una piega decisiva durante il circuito finale attorno a Laigueglia. Le salite su Colla Micheri, una rampa di circa 2 km con una pendenza media dell'8%, hanno iniziato a selezionare il gruppo, con la UAE di Juan Ayuso sempre nelle posizioni di testa. Dopo che la fuga si è frammentata, l'attacco di Ayuso al penultimo passaggio sulla salita è stato favorito dal forcing di Antonio Morgado.

Ayuso e Scaroni hanno raggiunto insieme la cima della salita, ma in discesa sono riusciti a rientrare Powless e Storer. L'ultima salita ha visto ancora il duello tra i due, con Ayuso che ha attaccato nuovamente, ma Scaroni ha risposto con determinazione, senza mai mostrarsi in difficoltà e cercando anche di rilanciare. Ayuso ha continuato a insistere, ma i suoi scatti non sono stati abbastanza incisivi da mettere in crisi Scaroni. I due hanno raggiunto di nuovo la cima insieme, ma Powless e Storer sono riusciti a rientrare grazie alla discesa e alla parte pianeggiante prima di Capo Mele. La battaglia tra Ayuso e Scaroni è continuata anche sull'ultimo passaggio a Capo Mele, dove le pendenze meno impegnative non hanno permesso ai due di dare vita a un'azione di forza decisiva. La gara si è così decisa allo sprint, dove Ayuso ha avuto la meglio, complice anche una piccola incertezza di Scaroni, che si è leggermente staccato dietro Storer che ha completato il podio, precedendo Powless, mentre Giovanni Carboni, pur mancando di poco il rientro, ha ottenuto un ottimo quinto posto, regalando alla sua squadra Unibet un risultato di valore.

A premiare Ayuso, l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. “Il Trofeo Laigueglia è un fiore all’occhiello dello sport ligure ed è tra gli eventi principali del palinsesto di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport - spiega la Ferro. - Anche quest’anno la manifestazione ha radunato sul territorio alcuni tra i migliori ciclisti al mondo e, anche grazie alla splendida giornata di sole, ha consegnato a migliaia di appassionati una cartolina straordinaria della riviera di ponente. I grandi eventi come il Trofeo Laigueglia, infatti, ci permettono non soltanto di sottolineare il grande valore agonistico dello sport, ma anche di valorizzare le bellezze del nostro territorio. Complimenti agli atleti in gara, al vincitore Ayuso e agli organizzatori di una manifestazione che da oltre 60 anni occupa un posto nel cuore di tutti i cittadini liguri”.

Nel corso della mattinata del Trofeo Laigueglia, in occasione della partenza, anche l'assessore regionale Paolo Ripamonti ha portato i saluti della Regione Liguria agli organizzatori, all'amministrazione comunale e a tutti i ciclisti partecipanti, sottolineando l'importanza dell'evento per il territorio.

