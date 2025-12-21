Serie B, Virtus Entella beffata: raggiunta al 4' di recupero, col Sudtirol finisce 1-1
di Redazione
Odogwu ha firmato l’1-1 al 49’ della ripresa, negando all’Entella una vittoria che sembrava ormai in cassaforte
Finisce con un pareggio amaro la sfida tra Virtus Entella e Sudtirol al Sannazzari, valida per la 17ª giornata di Serie B. I biancocelesti avevano sbloccato il match nel primo tempo grazie al gol di Debenedetti (foto) al 43’, gestendo il vantaggio fino ai minuti di recupero. Proprio allo scadere, però, è arrivata la doccia fredda: Odogwu ha firmato l’1-1 al 49’ della ripresa, negando all’Entella una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Per i liguri è il sesto turno consecutivo senza vittorie, mentre gli altoatesini continuano a inseguire un successo che manca ormai da settembre.
La partita scorre su ritmi bassi, segnata dalla prudenza e dal timore di sbagliare. L’Entella prova a fare qualcosa in più, soprattutto nel primo tempo, affidandosi agli inserimenti di Franzoni e alla spinta sulle corsie. Il vantaggio arriva poco prima dell’intervallo: al 43’ Debenedetti svetta di testa su cross di Bariti e firma l’1-0, terzo centro stagionale per l’attaccante biancoceleste.
Nella ripresa i padroni di casa abbassano il baricentro e gestiscono il vantaggio senza correre troppi rischi, ma rinunciando anche a chiudere la gara. Una scelta che si rivela fatale nei minuti di recupero: al 94’, dopo una mischia in area, Odogwu trova lo spazio per il sinistro che vale il pareggio e gela Chiavari.
