Ciclismo: Merckx taglia il traguardo degli 80 anni, in Liguria vinse sette volte la Sanremo strappando il primato a Girardengo

Eddy Merckx compie 80 anni e, per il Belgio, è una vera e propria festa nazionale. Soprannominato "il Cannibale" per la sua implacabile voglia di trionfare in ogni gara, Merckx ha raccontato che quel nomignolo nacque per caso, dalla battuta della figlia di un avversario. Oggi, il suo compleanno viene celebrato come un evento di rilievo, tanto che l'ex corridore viene ricevuto personalmente da re Filippo nel castello reale di Laeken.

La sua carriera è impressionante: ha collezionato 445 successi su strada e altri 80 su pista, partecipando a circa 1800 competizioni. Il suo stile aggressivo e vincente ha alimentato il mito di un atleta che non lasciava spazio a nessuno, neppure ai compagni di squadra. Tra i suoi successi più memorabili ci sono cinque Tour de France (1969, 1970, 1971, 1972 e 1974) e altrettanti Giri d’Italia (1968, 1970, 1972, 1973, 1974), un'impresa riuscita solo a fuoriclasse come Binda e Coppi. A questi si aggiungono una Vuelta, un Giro di Romandia, tre titoli mondiali su strada e ben 33 classiche, tra cui spiccano le sue sette vittorie alla Milano-Sanremo, le cinque alla Liegi-Bastogne-Liegi e le tre alla Parigi-Roubaix.

In Liguria ha lasciato il segno appunto in via Roma, conquistando per sette volte la Classicissima di Primavera, strappando il primato di vittorie a Costante Girardengo che di Sanremo ne aveva vinte sei. Ma alla nostra regione è legato anche un ricordo amaro: lo stop per presunto doping al Giro d'Italia del 1969, quando dopo l'arrivo della tappa Parma-Savona del 1° giugno venne trovato positivo. Merckx avrebbe sempre negato di essersi dopato, la sua squadra fece effettuare controanalisi che avrebbero dato esito negativo, ma ormai la corsa era ripartita e sarebbe stata vinta da Felice Gimondi, eterno avversario e amico.

Merckx resta l’unico ciclista ad aver vinto Giro e Tour nello stesso anno per ben tre volte (1970, 1972 e 1974), un traguardo che rafforza la sua posizione nella storia come il più grande di sempre. Non solo per ciò che ha fatto in sella, ma anche per il suo carisma e l’umanità che lo hanno reso amato da generazioni di tifosi.

