Chiavari, incendio in un appartamento: non ci sono feriti gravi

di Alessandro Gardella

Il residente è rimasto bloccato sul balcone, ma è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco: una donna è stata portata all'Ospedale di Lavagna in codice giallo

Poco dopo l'ora di pranzo, si è verificato un incendio all'interno di un appartamento a Chiavari, in Via Rambaldi. Il divampare delle fiamme ha costretto i Vigili del Fuoco della zona a intervenire, per trarre in salvo un residente rimasto intrappolato sul balcone.

Non ci sono fortunatamente feriti gravi, anche se una donna è stata trasportata all'Ospedale di Lavagna in codice giallo per aver respirato i fumi, mentre una bambina è stata ricoverata in codice verde per accertamenti. Anche l'appartamento superiore è stato fatto evacuare in via precauzionale.