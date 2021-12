Cadono calcinacci dal viadotto Tuia in A12 fra i caselli di Rapallo e Chiavari

di Marco Innocenti

Sul posto i tecnici rocciatori di Autostrade e i vigili del fuoco. Nessun ferito o danno alle auto

Si sarebbero staccati dal sovrastante viadotto Tuia, lungo il tracciato dell'autostrada A12, tra i caselli di Rapallo e Chiavari, i calcinacci che nella tarda mattinata di oggi sono finiti sulla strada statale, per fortuna senza colpire alcun veicolo o passante che in quel momento si trovava lì sotto. Sul luogo del distacco, insieme ai tecnici inviati da Autostrade per l'Italia, anche i vigili del fuoco.

Dopo una prima ispezione dello stato dell'intonaco, però, si è deciso di non prendere particolari provvedimenti. E' stato però effettuato un intervento da parte dei tecnici rocciatori di Aspi. La viabilità, alla fine delle operazioni, è tornata alla normalità.