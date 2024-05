Caso Toti, Salvini: "Governatore persona onesta, spero inchieste siano veloci"

"E' giusto che le inchieste facciano il loro corso, spero che lo facciano in fretta perché la cosa che non si può sopportare per un genovese o un pugliese è non avere certezze sui suoi amministratori. Se qualcuno sbaglia, è giusto che paghi. Conosco Toti da anni come persona onesta, corretta che ha fatto fare un salto in avanti alla Liguria in questi anni incredibile". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Spero nessuno usi le inchieste per fermare l'Italia che finalmente sta tornando a correre".