'Capodanno in Musica' su Telenord, l'editore Monti: "Un grande show con la Liguria protagonista"

di Edoardo Cozza

L'augurio in occasione del grande show che ha salutato l'arrivo del 2022: "È stata una cosa bellissima, buon anno a tutti in compagnia di Telenord"

Allo scoccare della mezzanotte, col brindisi augurale con cui è stato salutato il 2022 in 'Capodanno in Musica', il grande show con cui Telenord ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno, ecco che anche l'editore Massimiliano Monti, organizzatore e ideatore del programma, ha voluto ringraziare e salutare i telespettatori.

"È stata una serata bellissima, ci siamo divertiti molto. Auguro a tutti i liguri un felice anno nuovo in compagnia nostra, di Telenord" le sue parole nel corso dei festeggiamenti con i tanti ospiti della serata, con lo studio che ha ospitato la conduttrice Lisa Gritti, i cantanti Francesco Baccini e Sandro Giacobbe, il comico e musicista Sergio Vastano.