Meteo, weekend dai due volti: oggi sole ma domani arrivano nuvole e deboli piogge

Il fine settimana in Liguria si apre con una giornata stabile e soleggiata grazie all’alta pressione, ma da domani si prevede un peggioramento con aumento della nuvolosità e deboli piogge in diverse zone della Regione, in esaurimento entro sera.

Situazione di sabato – La giornata odierna è caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio ligure. Cieli sereni o poco nuvolosi prevalgono lungo la Riviera di Ponente, nel settore centrale, sulla Riviera di Levante e sull’Appennino. Sulle Alpi si registrano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con maggiore variabilità nelle ore centrali. I venti soffiano deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione verso sud-est. Lo zero termico si attesta intorno ai 2650 metri. Il Mar Ligure risulta poco mosso sul Ponente e da quasi calmo a poco mosso sul Levante.

Previsioni per domenica – La situazione cambia nella giornata di domani, quando l’alta pressione cede rapidamente, favorendo la formazione di deboli precipitazioni pomeridiane, destinate a esaurirsi in serata, con successivo miglioramento.

Riviera di Ponente – Si prevedono nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, con un progressivo aumento della copertura nel corso della sera fino a cieli molto nuvolosi.

Centro – Il cielo si presenta inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità aumenta dal pomeriggio, portando deboli piogge nelle ore serali.

Riviera di Levante – Condizioni in peggioramento dalle ore centrali, con nuvolosità anche compatta associata a piogge deboli. È attesa una schiarita in serata.

Alpi e Appennino – Le Alpi mantengono un cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata, mentre sull’Appennino sono attese nubi in aumento nelle ore centrali con deboli piogge e successivo rasserenamento in serata.

Venti e mari – I venti rimangono deboli, con direzione sud-orientale stabile per tutta la giornata. Lo zero termico si alza lievemente, portandosi intorno ai 2700 metri. Il Mar Ligure di Ponente sarà da mosso a poco mosso, mentre quello di Levante risulterà poco mosso.

