'Capodanno in musica', gli auguri di Lastrico a Telenord: "Impazzisco per i vostri spot"

di Edoardo Cozza

Il comico, in collegamento dal Politeama nel corso dello show di fine anno, saluta il pubblico e l'emittente con la consueta verve che lo contraddistingue

"Un grande augurio a tutti gli amici di Telenord, emittente che seguo: impazzisco per le vostre pubblicità delle auto e delle poltrone vibromassaggianti, quelle che regalano in promozione anche gli attrezzi per lo zabaione": con la consueta ironia e verve comica che lo contraddistingue, l'attore Maurizio Lastrico è intervenuto nel corso della lunga diretta di 'Capodanno in Musica 2022', con cui la nostra emittente ha salutato l'arrivo del nuovo anno.

Lastrico si è collegato dal Teatro Politeama, dove ieri sera era in scena con lo spettacolo "Made in Sant'Olcese - Suinicon Valley". Gli spettacoli del comico genovese sono in cartellone fino al prossimo 4 gennaio.