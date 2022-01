Capodanno in Musica su Telenord, che successo!

di Redazione

Migliaia di persone collegate anche dall'estero hanno aspettato la mezzanotte insieme a noi. Baccini, Giacobbe e Vastano grandi protagonisti

Un successo straordinario. "Capodanno In Musica" 2022 è stato seguito da migliaia di persone molte collegate in streaming anche dall'estero.

Una serata all'insegna della musica italiana e dell'allegria iniziata alle 20 e finita a mezzanotte e mezza passata. Lisa Gritti è stata bravissima nel ruolo di conduttrice della serata: pacata, elegante e sempre a suo agio ha condotto le danze con grande naturelezza. Insieme a lei due grandi della musica italiana come Francesco Baccini e Sandro Giacobbe e poi Sergio Vastano, che negli anni non ha mai perso quella simpatia e la genuità che gli erano valsi fama e notorietà ai tempi del Drive In. Applausi anche per il maestro Andrea Bacchetti, che ha dato spettacolo al pianoforte con una serie di brani

La serata su Telenord si è aperta con le musica ma anche con due ospiti d'eccezione: il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. "Una festa bellissima, speriamo davvero che sia l'ultima in queste condizioni e che il prossimo anno si possa fare feste nelle piazze" hanno detto in coro.

Negli studi di Telenord anche gli Assessori del Comune di Genova Lorenza Rosso, Matteo Campora e Laura Bordilli.

Quindi i collegamenti con i sindaci di Imperia, Savona e Spezia oltre il collegamento con quello di Portofino Matteo Viacava direttamente dalla piazzetta più famosa del mondo.

Gli inviati della redazione Marco Innocenti e Anna Li Vigni hanno portato gli spettatori anche al Covo di Nord Est a Santa Margherita, nel centro storico di Genova e al Teatro Claque dove era in corso uno spettacolo.

Sono arrivati poi gli auguri di Matilde Brandi, Eva Henger, Maria Teresa Ruta, Vittorio Sgarbi e Roberto Da Crema.

Anche il presidente del Genoa Alberto Zangrillo ha voluto mandare il suo messaggio personale per i telespettatori di Telenord.

Una serata davvero riuscita come dimostrano i riscontri già ottenuti in termini di ascolti. Uno sforzo dell'emittente, l'ultimo dell'anno appena finito. E nel 2022 tantissime saranno le novità in casa Telenord...