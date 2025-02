Caos treni: Intercity 'salta' Imperia, Assoutenti chiede rimborso a Trenitalia. Pirondini (M5S): "Il vero sabotatore è Salvini"

Un viaggio da Milano a Imperia si è trasformato in un thrilling per i passeggeri dell'Intercity 641, partito il 7 febbraio alle 15:10. La mancata fermata a Imperia ha causato pesanti disagi, con i viaggiatori fatti scendere a Sanremo senza alcuna soluzione per il rientro nella stazione originaria. Assoutenti Liguria e i comitati pendolari chiedono così un risarcimento immediato e un incontro urgente con Trenitalia.

Problemi con la fermata – L'Intercity 641, un treno diretto da Milano a Ventimiglia, ha suscitato forti proteste tra i passeggeri a causa di un'inattesa cancellazione della fermata alla stazione di Imperia. Il 7 febbraio, così, i viaggiatori hanno potuto scendere solo alla fermata successiva di Sanremo senza alcuna comunicazione preventiva. Una situazione che ha creato non pochi disagi, poiché i passeggeri, che avevano acquistato un biglietto per Imperia, si sono visti costretti a scendere a Sanremo.

Richiesta di risarcimento – Assoutenti Liguria ha immediatamente preso posizione contro Trenitalia. In una nota ufficiale, è stata avanzata la richiesta di un risarcimento immediato di 100 euro per i passeggeri. Il motivo? Il cambiamento della fermata senza preavviso ha obbligato i viaggiatori a scendere a una stazione diversa da quella originariamente prevista, senza alcuna soluzione per il ritorno a Imperia.

Sollecito a Trenitalia – L'associazione ha chiesto un incontro urgente con la direzione Intercity di Trenitalia per chiarire la situazione e risolvere i disagi causati. Per tutti coloro che sono stati coinvolti nel disguido e desiderano aderire alla richiesta di risarcimento, l'associazione ha messo a disposizione il proprio supporto. Gli utenti possono inviare una mail all’indirizzo info@assoutenti.liguria.it o telefonare al numero 010540256 durante gli orari d’ufficio per ricevere informazioni dettagliate e assistenza.

Il commento di Luca Pirondini - “Ieri l’Intercity partito da Milano e diretto a Ventimiglia ha saltato la fermata programmata di Imperia, tra lo sbigottimento generale dei passeggeri. Oggi, sulla linea Alta Velocità, assistiamo a un’altra giornata di passione con ritardi a catena, passeggeri disperati che perdono coincidenze, turisti attoniti. Chissà se pure oggi, dalla festicciola del sovranismo europeo di Madrid, Salvini darà la colpa a qualche sabotatore. È giunta l’ora di un intervento di Giorgia Meloni in prima persona: è preoccupante vedere il servizio ferroviario andare a picco giorno dopo giorno. Qui se c’è un sabotatore dei nostri treni è solo un ministro dei Trasporti che si occupa di tutto fuorché di trasporti, e la cosa è alquanto desolante”. Così, il senatore M5s Luca Pirondini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.