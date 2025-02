Candidato centrosinistra, Federico Romeo ritira ufficialmente la sua candidatura

Federico Romeo si chiama fuori dalla corsa per la candidatura a sindaco di Genova. Lo fa con un messaggio sui social a pochi passi dal traguardo, che Silvia Salis sta per tagliare. Alla candidata in pectore infatti manca solo il via libera definitivo e poi potrà partire con la campagna elettorale.

Ecco le parole di Federico Romeo:

"Auguro buon lavoro a Silvia Salis, certo che saprà affrontare questa sfida con entusiasmo e determinazione, nell’interesse della nostra città. Non le mancherà il mio sostegno.

Dopo settimane di discussioni, fibrillazioni e nomi passati al setaccio sui giornali, ritiro quindi la mia disponibilità alla candidatura a sindaco per il centro-sinistra.

Sono onorato che tanti elettori e militanti, confermando la fiducia che hanno riposto in me alle ultime elezioni regionali quando ho ricevuto il maggior numero di voti nella nostra città, abbiano pensato al mio nome per questo ruolo, il più importante per chi, come me, ama Genova.

Ringrazio l’intera coalizione per la pazienza e il rispetto dimostrati in questo percorso turbolento. Purtroppo, in questa discussione la preoccupazione per gli equilibri interni al Pd ha spesso prevalso su una serena valutazione delle tante risorse che il nostro partito e il centro-sinistra sanno esprimere. Ne prendo atto, con la convinzione immutata che la pluralità di visioni debba essere un valore da preservare con cura, non un ostacolo da superare.

Rimane per me saldo il senso di responsabilità, così come l’amore che mi lega alla città, alla nostra coalizione e al mio partito, il Partito Democratico. Continuerò a lavorare con determinazione, perché l’obiettivo resta sempre lo stesso: offrire a Genova un futuro migliore e un’alternativa autorevole.

Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno espresso fiducia, stima e sostegno.

Il vostro entusiasmo è stato, ed è, la mia più grande motivazione.

Ora andiamo avanti insieme!"

