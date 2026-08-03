Grande caldo, non c'è tregua: bollino rosso sulla Liguria fino a mercoledì

E' stato prorogato fino a mercoledì (incluso) per quattro giorni consecutivi il bollino rosso per il caldo in Liguria, emanato dal ministero della Salute.

Temperature massime percepite a metà giornata di 35 gradi derivanti dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa. Continua il massimo grado d'allerta dei servizi sanitari e sociali.

Secondo il Centro funzionale meteo idrologico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) la temperatura minima dell'ultima notte è stata di 15,2 gradi a Padivarma nel Comune di Beverino (La Spezia), la rete dell'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl)

segnala alle 11:27 come valore più elevato fin qui registrato 35.5 gradi a Borgomaro (Imperia).

Consigli utili

La Protezione civile invita a non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci. In Liguria è attivo il numero verde regionale 800 593 235, gratuito e attivo tutti giorni dalle 8 alle 20 per l'orientamento, l'informazione e per

raccogliere le richieste dei cittadini in modo da evitare che le persone fragili possano essere sottoposte al rischio delle ondate di calore.

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