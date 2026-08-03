Sei anni fa l'inaugurazione del Ponte San Giorgio. Bucci: "E' simbolo della capacità di reagire"
di F.S.
Genova e il mondo non dimenticheranno mai le tragiche immagini del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018, che spezzo' la vita a 43 persone. Poco più di un anno dopo, veniva completato il nuovo Ponte San Giorgio che restituiva alla città e alla valle un collegamento tra centro e Ponente.
Sei anni fa, il 3 agosto del 2020, 720 giorni dopo la tragedia, veniva inaugurato ufficialmente il nuovo viadotto, alla presenza di istituzioni locali e nazionali, sotto il sorvolo delle Frecce Tricolori. Partecipo' anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che incontro' in forma privata i familiari delle vittime.
Il ricordo del presidente Marco Bucci
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