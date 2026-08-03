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Sei anni fa l'inaugurazione del Ponte San Giorgio. Bucci: "E' simbolo della capacità di reagire"

di F.S.

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Sei anni fa l'inaugurazione del Ponte San Giorgio. Bucci: "E' simbolo della capacità di reagire"
2306 - Vitamed Genova

Genova e il mondo non dimenticheranno mai le tragiche immagini del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018, che spezzo' la vita a 43 persone. Poco più di un anno dopo, veniva completato il nuovo Ponte San Giorgio che restituiva alla città e alla valle un collegamento tra centro e Ponente. 

Sei anni fa, il 3 agosto del 2020, 720 giorni dopo la tragedia, veniva inaugurato ufficialmente il nuovo viadotto, alla presenza di istituzioni locali e nazionali, sotto il sorvolo delle Frecce Tricolori. Partecipo' anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che incontro' in forma privata i familiari delle vittime.

Il ricordo del presidente Marco Bucci

"Quel ponte non è stato soltanto una straordinaria opera ingegneristica. È stato la dimostrazione che, con responsabilità, competenza, collaborazione e determinazione, è possibile realizzare grandi infrastrutture in tempi certi e con standard di eccellenza. Da quell’esperienza è nato il “Modello Genova”, diventato un riferimento internazionale. A sei anni da quel giorno, il ponte San Giorgio continua a rappresentare molto più di un collegamento: è il simbolo della capacità di reagire, di lavorare insieme e di rispondere ad una tragedia in un esempio di cui il nostro Paese può andare orgoglioso. È lo stesso spirito che guida il nostro impegno per costruire una Liguria sempre più moderna, efficiente e capace di affrontare le sfide del futuro." - ha scritto sui propri canali il presidente della Liguria Marco Bucci, in ricordo di quella giornata

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