Calcio: addio a Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter, nel giorno della finale nerazzurra di Champions

È scomparso all’età di 84 anni Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter, figura centrale in uno dei periodi più iconici della storia nerazzurra. L’annuncio della sua morte arriva in una giornata particolarmente significativa per il club, che questa sera scenderà in campo per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. I giocatori porteranno il lutto al braccio in sua memoria.

Il ricordo della società è arrivato tramite un messaggio diffuso sui social: "Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari".

Milanese, nato il 14 dicembre 1940, Pellegrini (nella foto, primo a destra fuori da San Siro insieme con alcuni tifosi al suo primo derby da presidente, nel 1984) era un imprenditore di successo nel settore della ristorazione. Entrò nel mondo del calcio nel gennaio 1984, quando rilevò l’Inter da Ivanoe Fraizzoli. La sua presidenza, durata oltre un decennio, fu contraddistinta da grandi investimenti e da un progetto sportivo ambizioso che portò a Milano campioni del calibro di Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann e Andreas Brehme.

Sotto la sua guida, l’Inter conquistò lo storico “scudetto dei record” nella stagione 1988-1989, totalizzando 58 punti quando la vittoria valeva ancora due punti. Un successo che segnò una rinascita per la squadra, seguito dalla conquista della Coppa Uefa nel 1991 – trofeo che riportò il club al trionfo europeo dopo 26 anni – e da una seconda Coppa Uefa nel 1994. La sua avventura alla guida del club si concluse nel febbraio 1995, con la cessione delle quote societarie a Massimo Moratti. Dopo aver ceduto il club a Moratti, era stato più volte al centro di voci di un rientro alla guida prima del Genoa e poi della Sampdoria, ma le voci erano rimaste tali.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Aldo Serena, che su X (ex Twitter) ha scritto: "Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter, Ernesto, hai scelto di andartene. Le volevi davvero bene", condividendo una foto della squadra che nel 1989 vinse la Supercoppa Italiana.

