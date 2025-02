Busalla: A7, ristrutturazione integrale casello, vertice per ridurre impatto cantiere su viabilità del territorio

Oggi si è svolta una riunione cruciale con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Liguria, i Sindaci della Valle Scrivia e i concessionari autostradali per discutere dei lavori programmati al casello di Busalla, previsti per l'autunno. Gli interventi consisteranno nell’ammodernamento e rifacimento dell’intero svincolo, ma le autorità locali esprimono preoccupazioni per gli impatti sulla viabilità e i servizi della zona.

Lavori previsti – La discussione ha evidenziato la portata degli interventi sul casello di Busalla della A7. Gli sforzi mirano a rendere la struttura più sicura e ad adeguarla agli standard moderni, ma, come sottolineato dai Sindaci, il cantiere potrebbe avere un forte impatto sulla viabilità quotidiana.

Preoccupazioni locali – I rappresentanti dei Comuni della Valle Scrivia hanno espresso preoccupazioni in merito alla coincidenza dei lavori con altre opere in corso nelle vicinanze, come quelle a Busalla e Ronco Scrivia. I sindaci temono che la concomitanza di questi cantieri possa compromettere ulteriormente la mobilità e la qualità dei servizi.

Rischi per i servizi – Tra le preoccupazioni sollevate ci sono anche i potenziali ritardi nei servizi di emergenza, come l'auto medica, che potrebbero compromettere la tempestività degli interventi in caso di necessità. Inoltre, l'aumento del volume del traffico, soprattutto dei camion, potrebbe avere ripercussioni anche sul trasporto pubblico locale, aggravando ulteriormente la situazione.

Prossimi passi – Il tavolo tecnico si è aggiornato a fine febbraio-inizio marzo per monitorare l'evolversi della situazione e valutare le soluzioni per minimizzare i disagi. Le istituzioni locali, infatti, chiedono che vengano adottate misure concrete per garantire la continuità dei servizi e una viabilità il più possibile fluida.

Conclusioni – L'incontro di oggi ha permesso di fare il punto sui lavori autostradali previsti, ma ha anche messo in luce le necessità di bilanciare gli interventi con le esigenze della comunità locale. Il tavolo di confronto tra le autorità competenti proseguirà per cercare soluzioni condivise che possano ridurre l’impatto delle opere previste.

