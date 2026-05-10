Bucci: "Tutta la regione ha accolto gli Alpini. Mi auguro che molti di loro tornino qui con le loro famiglie"

"Direi non solo la città, tutta la regione si è data da fare. Gli alpini hanno soggiornato in tanti altri comuni della nostra Liguria e hanno fatto vedere che noi siamo assolutamente una regione accogliente. Mi auguro che torneranno amici con le loro famiglie per fare anche un po' di vacanze qui da noi. Ma soprattutto vorrei dire che Genova ha dimostrato di essere molto più forte, molto più coesa. Genova non è la città che chiude i muri, Genova non è la città che offende chi viene a trovarci, Genova è la città che invece rispetta tutti e vuol far vedere a tutti che siamo un bellissimo posto dove vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero".

Lo ha detto Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, alla sfilata degli Alpini.

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