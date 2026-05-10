Piana a Telenord: "Genova ha dimostrato ancora di essere una città accogliente"
di Anna Li Vigni
"Non mi nascondo l'emozione perché Genova ha dimostrato ancora una volta di essere una città accogliente e spero e ci auguriamo tutti che veramente rimanga un grande ricordo, una giornata storica quindivi confesso l'emozione e aspetterò che arrivino tutte le istituzioni per metterci al seguito degli Alpini e sfilare insieme a loro fino in Piazza della Vittoria".
Così Alessandro Piana, assessore regionale ai grandi eventi di Regione Liguria a Telenord.
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