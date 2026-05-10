Salis: "Genova ha dato il massimo per ospitare gli Alpini. Le polemiche? La politica ormai è tifoseria"

"Voglio ringraziare tutta la macchina comunale, quelli che hanno lavorato a questa giornata con la forza di polizia locale, Amiu, Amt Aster, tutti, tutti hanno dato il massimo per far sì che questa giornata fosse organizzata. Permettetemi di ringraziare il ministro Crosetto, perché siamo riusciti con la Marina Militare e la Vespucci a rendere ancora più prezioso questo momento e devo dire che siamo molto felici di questa giornata".

Lo ha detto Silvia Salis, sindaca di Genova.

"Le polemiche? C'è stata una grande polarizzazione su questo tema per la politica ormai è tifoseria. Si cerca di trovare ogni modo per poter creare polemiche. Noi abbiamo lavorato, a differenza di fare polemiche, abbiamo lavorato duro, abbiamo messo le condizioni per ospitare al meglio gli alpini. Le altre sono chiacchiere. Questa città ha lavorato ed ha accolto al meglio gli alpini. Quindi basta polemiche", ha concluso Salis.

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