Balleari a Telenord: "Ringrazio gli Alpini per la gioia che hanno portato a Genova"
di Claudio Baffico
"Tre giorni fantastici, io devo dire ringrazio gli alpini non soltanto per quello che fanno quotidianamente per il nostro paese, per la nostra nazione, ma per la gioia che hanno portato nella nostra città. E sono tre giorni in cui i genovesi, notoriamente mugugnoni, hanno iniziato a sorridere e sono veramente felici di questo momento qua. Io non posso che essere contentissimo. Anche a livello organizzativo mi sembra che stia funzionando tutto bene e che lo scetticismo che in alcune persone c'era alla vigilia sia stato diradato completamente. Ma direi che il buon umore e il rispetto per questo corpo qua che antepone il dovere a tutto il resto abbia prevalso e pertanto tutti sono felicissimi. Io personalmente quando sento suonare l'inno d'Italia mi emoziono, mi commuovo. Poi vederlo con tutte queste penne nere che veramente rendono meravigliosa la nostra città, credo che sia uno spettacolo di per sé impagabile".
Lo ha detto a Telenord il presidente del consiglio regionale, Stefano Balleari.
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