Caldo record: bollino rosso venerdì a Genova, la Liguria tra le regioni più esposte all’ondata eccezionale
di R.S.
Allerta per livelli di rischio elevato che interesseranno per giorni soprattutto Genova e La Spezia
L’eccezionale fase di caldo che interessa gran parte dell’Europa occidentale e il Nord Italia potrebbe infatti protrarsi complessivamente fino a 11 giorni consecutivi, una durata che non ha precedenti nelle serie storiche di giugno.
A sottolinearlo è Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), secondo il quale nelle regioni del Centro-Nord si registrano ormai da sei giorni temperature superiori ai 35 gradi e la situazione potrebbe continuare almeno fino a martedì 30 giugno. «Molto probabilmente si tratta di un record storico per durata», osserva l’esperto, evidenziando come sia anomala non solo l’intensità, ma soprattutto la persistenza del caldo già a giugno.
Le autorità sanitarie invitano la popolazione ad adottare comportamenti prudenti per limitare i rischi legati alle alte temperature. Particolare attenzione è rivolta agli anziani, ai bambini e alle persone fragili, ma anche ai lavoratori esposti al sole nei settori agricolo, edile, stradale e portuale, oltre a chi pratica attività sportiva all’aperto.
Per il periodo compreso tra il 23 e il 26 giugno il livello di rischio è indicato tra moderato e alto, con criticità concentrate nelle ore centrali della giornata. Per questo vengono raccomandate modifiche agli orari di lavoro, privilegiando le fasce più fresche della mattina e della sera e aumentando le pause in ambienti ombreggiati o climatizzati.
«La prevenzione è l’arma principale», ricorda il geriatra Ernesto Palummeri. Le indicazioni comprendono una corretta idratazione, l’aumento dell’assunzione di acqua durante le ore più calde, una dieta ricca di frutta e verdura, l’utilizzo di abiti leggeri in cotone o lino e la regolazione dei condizionatori intorno ai 24-25 gradi.
Secondo le previsioni, una possibile svolta potrebbe arrivare tra il 1° e il 2 luglio con l’ingresso di aria più fresca dall’Atlantico. Il calo delle temperature, tuttavia, potrebbe essere accompagnato da condizioni di instabilità e dal rischio di temporali anche intensi, ponendo fine a quella che potrebbe diventare la più lunga ondata di calore mai registrata nel mese di giugno in Italia.
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