Mike from Campo e Andrea Di Marco: il duello a colpi di proverbi sulla genovesità

Mike from Campo, presenza fissa del giovedì sera di Telenord con Scignoria!, e Andrea Di Marco, comico che canta l'anti milanesità, uno accanto all'altro nella sfida estiva tra un proverbio e l'altro all'insegna della tradizione popolare genovese.

Lo scenario è quello del Santuario della Vittoria per alcuni minuti un po' meno sacro...

Come è finita? Va scoperto nel video caratterizzato dalla simpatia e dall'umorismo tipicamente genovese dei due artisti, oggi uno residente a Campomorone e l'altra in Vallescrivia dunque entrambi conoscitori profondi dell'entroterra ligure.

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