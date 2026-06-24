Mike from Campo e Andrea Di Marco: il duello a colpi di proverbi sulla genovesità
di Redazione
Dalle alture di Valpolcevera la sfida delle due icone della tradizione locale
Mike from Campo, presenza fissa del giovedì sera di Telenord con Scignoria!, e Andrea Di Marco, comico che canta l'anti milanesità, uno accanto all'altro nella sfida estiva tra un proverbio e l'altro all'insegna della tradizione popolare genovese.
Lo scenario è quello del Santuario della Vittoria per alcuni minuti un po' meno sacro...
Come è finita? Va scoperto nel video caratterizzato dalla simpatia e dall'umorismo tipicamente genovese dei due artisti, oggi uno residente a Campomorone e l'altra in Vallescrivia dunque entrambi conoscitori profondi dell'entroterra ligure.
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