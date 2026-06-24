Attualità

Mike from Campo e Andrea Di Marco: il duello a colpi di proverbi sulla genovesità

di Redazione

Dalle alture di Valpolcevera la sfida delle due icone della tradizione locale

2359 - Teatro Nazionale Genova - Abbonamenti stagione 26/27

 

Mike from Campo, presenza fissa del giovedì sera di Telenord con Scignoria!, e Andrea Di Marco, comico che canta l'anti milanesità, uno accanto all'altro nella sfida estiva tra un proverbio e l'altro all'insegna della tradizione popolare genovese.

 

Lo scenario è quello del Santuario della Vittoria per alcuni minuti un po' meno sacro...

 

Come è finita? Va scoperto nel video caratterizzato dalla simpatia e dall'umorismo tipicamente genovese dei due artisti, oggi uno residente a Campomorone e l'altra in Vallescrivia dunque entrambi conoscitori profondi dell'entroterra ligure. 

 

 

 

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mike fc di marco proverbi

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