Cisl Liguria: "Chiediamo alle imprese di anticipare l'orario di lavoro nei cantieri, per evitare che il caldo crei problemi alla salute"

"Di fronte alle temperature eccezionali di questi giorni, lanciamo un appello alle imprese che devono riorganizzare i cantieri e anticipare l'inizio delle attività nelle ore più fresche della giornata, così da ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori al caldo estremo di questi giorni. Sappiamo che molte aziende di costruzioni iniziano i lavori prestissimo e potrebbero anticipare ancora: la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è prioritaria. Ricordiamo anche gli strumenti a disposizione, le imprese possono ricorrere alla cassa integrazione quando il caldo raggiunge livelli tali da mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori che devono essere tutelati: bisogna lavorare insieme per evitare situazioni di pericolo e garantire condizioni di lavoro sicure", spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria

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