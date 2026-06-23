La delegazione della Regione Liguria ricevuta a Pechino dall’Ambasciatore Ambrosetti: simbolico omaggio con la Lanterna di Genova in filigrana

PECHINO – Un importante momento istituzionale ha caratterizzato la missione della Regione Liguria in Cina in occasione della CISCE 2026, la China International Supply Chain Expo. Nella serata di oggi, martedì 23 giugno, la delegazione ligure è stata ricevuta presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino dall’Ambasciatore Massimo Ambrosetti.

L’incontro, ospitato nella sede diplomatica italiana, ha rappresentato un’occasione di confronto sulle opportunità di cooperazione economica e commerciale tra la Liguria e la Cina.

Guidata dal Capo di Gabinetto della Regione Liguria, Massimiliano Nannini, la delegazione era composta da rappresentanti delle istituzioni regionali, delle autorità portuali, delle camere di commercio e del sistema imprenditoriale ligure impegnati nella promozione del territorio e delle sue eccellenze.

Nella serata l'ammiraglio Massimiliano Nannini, capo di Gabinetto di Regione Liguria, ha regalato una lanterna in filigrana all'Ambasciatore Italiano in Cina Massimo Ambrosetti.

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