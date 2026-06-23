Ondata di caldo in Liguria: rischio alto a Genova e Spezia per tre giorni

È allerta caldo in Liguria con livelli di rischio elevato attesi per più giorni, in particolare nelle province di Genova e La Spezia, dove le condizioni critiche si protrarranno da oggi fino a giovedì. Lo rende noto l’Azienda sanitaria ligure.

Situazione più favorevole a Imperia, dove il livello di rischio rimane medio, mentre a Savona è previsto un peggioramento con il raggiungimento del livello massimo nella giornata del 25 giugno.

Secondo la nota diffusa, l’eccezionale ondata di calore in corso impone l’adozione di misure preventive per ridurre il rischio di malori, soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione come anziani e bambini, ma anche per chi svolge attività lavorative all’aperto nei settori agricolo, edile, stradale e navale.

Attenzione anche per chi pratica sport all’esterno. Per i giorni compresi tra il 23 e il 26 giugno il livello di rischio è indicato tra alto e moderato, con particolare criticità nei momenti più caldi della giornata. In questi casi viene raccomandata la modifica degli orari di lavoro, privilegiando le ore più fresche e aumentando le pause in aree ombreggiate o climatizzate.

Le indicazioni sanitarie suggeriscono inoltre una corretta idratazione, con un aumento dell’assunzione di acqua durante le ore più calde, e – se necessario – integrazione con sali minerali sotto controllo medico.

«La prevenzione è l’arma principale», sottolinea il geriatra Ernesto Palummeri, che raccomanda anche un’alimentazione ricca di frutta e verdura, l’uso di abiti leggeri in cotone o lino e la regolazione dei condizionatori su temperature intorno ai 24-25 gradi.

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