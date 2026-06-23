Campomorone: sabato 40 anni di Valponte tra sport e solidarietà

Tutto pronto per il Valponte Party 2026: sport, buon cibo e tanto divertimento.

Ancora pochi giorni e si alzerà il sipario sulla nuova edizione del Valponte Party, la grande festa sportiva organizzata ogni anno dalla Valponte, in programma sabato 27 giugno presso l’impianto sportivo del Maglietto di Campomorone.

"Sarà una giornata ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere adulti, bambini, atleti e famiglie in un clima di festa e condivisione, resa possibile grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Campomorone, alla collaborazione dell’Asd Campomorone Sant’Olcese e al sostegno dei nostri sponsor" spiegano gli organizzatori.

Il programma prenderà il via alle 15.30 e in calendario ci sono due tornei di calcio: il primo, Valponte XL, verrà dedicato ai 40 anni della società, a seguire spazio alla P.Julian League, evento riservato agli over 45.

"Per i più piccoli saranno disponibili gonfiabili e aree dedicate al divertimento. In serata, tutti a tavola con una cena a base di taglierini e specialità alla brace, per condividere insieme uno dei momenti più attesi della festa" aggiungono dalla Valponte.

Alle 21, infine, si svolgerà SPORTIAMO, la cerimonia di premiazione del concorso di disegno rivolto agli alunni delle scuole elementari di Isoverde.

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre attivo uno stand con il merchandising ufficiale della società e una mostra di cimeli e ricordi che ripercorreranno la storia dei primi 40 anni della Valponte.

Disponibile anche un servizio navetta da e per l’impianto sportivo, con possibilità di parcheggio presso la A.&A. Fratelli Parodi.



La prenotazione della cena è obbligatoria entro il 24 giugno.

"Il Valponte Party vi aspetta per una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento da vivere insieme" la sintesi.

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