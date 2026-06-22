Attualità

Genova, al "Gaslini" le iniziative de "Il Porto dei Piccoli" per regalare un momento di svago ai piccoli ricoverati

di Claudio Baffico

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Genova, al "Gaslini" le iniziative de "Il Porto dei Piccoli" per regalare un momento di svago ai piccoli ricoverati
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L'assessore alla Sanità di Regione Liguria presenta le iniziative de "Il Porto dei Piccoli" in favore del Gaslini, con l'obiettivo di garantire un momento ricreativo e di svago ai bambini con problematiche di salute. Tra i progetti, anche l'accesso di animali domestici, in prevalenza cani, per alleggerire i momenti difficili dei piccoli ricoverati.

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