Genova, al "Gaslini" le iniziative de "Il Porto dei Piccoli" per regalare un momento di svago ai piccoli ricoverati
di Claudio Baffico
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L'assessore alla Sanità di Regione Liguria presenta le iniziative de "Il Porto dei Piccoli" in favore del Gaslini, con l'obiettivo di garantire un momento ricreativo e di svago ai bambini con problematiche di salute. Tra i progetti, anche l'accesso di animali domestici, in prevalenza cani, per alleggerire i momenti difficili dei piccoli ricoverati.
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