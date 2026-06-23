Genova, Solennità di San Giovanni Battista: la Messa presieduta dal cardinale Bagnasco in diretta su Telenord

Domani, mercoledì 24 giugno, Genova celebra la Solennità di San Giovanni Battista, patrono della città. La Diocesi ha in programma una serie di iniziative iniziative tra fede e cultura, tra queste nella cattedrale di San Lorenzo alle 10,30 il Canto dell'ora Terza dall'Altare del Santo Patrono e a seguire alle 10,45 la Santa Messa presieduta da Sua Eminenza il cardinale Angelo Bagnasco nel 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Telenord trasmetterà in diretta i due appuntamenti all'interno di Liguria Live sul canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it per offrire un servizio ai genovesi, ai liguri e a tutti coloro che non potranno recarsi in San Lorenzo ma avranno il piacere di seguire il Canto e la Messa.

Ecco il programma completo della giornata:

- alle ore 10.30 canto dell’Ora Terza all’altare del Santo Patrono e alle ore 10.45 S. Messa solenne presieduta dal Card. Angelo Bagnasco nel 60° della sua ordinazione sacerdotale (diretta tv sull’emittente Telenord, canale 11);

- alle ore 17 canto dei Vespri in onore di San Giovanni Battista, Discorso di Padre Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, alla Città e alla Diocesi; processione con le reliquie del Santo fino al Porto Antico; benedizione al mare e alla città, rientro in Cattedrale.





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