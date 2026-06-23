Liguria Digitale al CISCE, Greco: “La vera internazionalizzazione oggi è digitale e passa dai dati”

Nel missione di Regione Liguria al China International Supply Chain Expo (CISCE) di Pechino, emerge anche il ruolo della componente digitale come leva strategica per l’internazionalizzazione e lo sviluppo dei territori.

A sottolinearlo è Pier Paolo Greco, Amministratore Unico di Liguria Digitale, che evidenzia la natura “di sistema” della missione e il valore dell’integrazione tra istituzioni, imprese e infrastrutture digitali.

“Queste missioni, come altre già realizzate dall’attuale amministrazione regionale, sono missioni di sistema con un modello innovativo – ha spiegato Greco –. L’obiettivo è coinvolgere il più possibile tutto il sistema regionale, dalle istituzioni alla Camera di Commercio, per aprire linee di contatto e sviluppo con i Paesi con cui la Liguria entra in relazione”.

Per Greco, il paradigma dell’internazionalizzazione è cambiato profondamente: oggi passa prima di tutto dai dati e dalle connessioni digitali.

“L’internazionalizzazione oggi è principalmente digitale – ha sottolineato –. Prima di muovere le persone è fondamentale muovere i dati. La connessione tra le diverse realtà del territorio richiede strumenti digitali adeguati, capaci di fare da collante tra le energie del sistema regionale”.

In questo contesto, Liguria Digitale svolge un ruolo di infrastruttura abilitante: “Noi cerchiamo, come per tutte le nostre attività, di fornire questo collante digitale al sistema e di creare un ponte di connessione con le realtà con cui entriamo in contatto attraverso queste missioni”.

La partecipazione al CISCE diventa anche un’occasione di confronto tecnologico con uno dei contesti più avanzati a livello globale.

“Negli ultimi anni il tema centrale è diventato quello della sovranità digitale: oggi non esiste un confine netto nel mondo digitale e cresce l’attenzione verso ciò che avviene nelle diverse aree del mondo”.

Un contesto in cui l’intelligenza artificiale rappresenta la trasformazione più evidente degli ultimi anni: “È entrata ormai nella vita quotidiana e sta cambiando profondamente processi e modelli organizzativi. Qui troviamo tecnologie estremamente avanzate e interessanti”.

Accanto al confronto internazionale, però, Greco sottolinea anche il valore delle competenze italiane e liguri: “Anche noi abbiamo qualità e capacità importanti. L’obiettivo è creare matching tra realtà diverse, mettendo in relazione ecosistemi tecnologici e industriali complementari”.

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