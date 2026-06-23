Sampdoria, che discussione tra Nicolini e Soviero per il "no" di Possanzini. E su Corradi...

Mentre i tifosi della Gradinata Sud della Sampdoria e la Federclubs blucerchiata hanno organizzato per questa sera sera sotto la sede della società in via Cavour a Bogliasco a partire dalle 20.30 una mobilitazione perché "siamo nuovo di fronte all'assenza totale. Un'assenza totale di programmazione. Un'assenza totale di competenza. Di organizzazione - si legge nel volantino di annuncio della protesta -. Non possiamo stare fermi. Non vogliamo stare zitti. Non staremo a guardare, a vivere, l'ennesima stagione fallimentare. Dalle finte promesse allo zero assoluto. Dobbiamo scendere per strada, ancora una volta. Dobbiamo dirglielo, ancora una volta. Il tempo delle promesse è finito… da tempo", il direttore sportivo Americo Branco si prepara a concludere l'operazione Bernardo Corradi in panchina: la firma del nuovo allenatore dovrebbe arrivare giovedì.

In studio, al Derby del Lunedì in onda su Telenord e telenord.it, si è molto dibattuto sulla scelta del tecnico, alla prima esperienza, ma anche sul casting precedente che ha visto coinvolto tra gli altri Davide Possanzini. Sul tema si è acceso un duello dialettico molto acceso tra Enrico Nicolini e Salvatore Soviero. Ecco cosa si sono detti i due opinionisti.

Vi proponiamo uno stralcio della trasmissione, disponibile interamente on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby del Lunedì.

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