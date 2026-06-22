La contestazione non spaventa Bernardo Corradi che si sente pronto per la panchina della Sampdoria

Una contestazione contro la società - per scelte non in linea con quanto promesso dopo l'ennesima stagione tribolata (salvezza dalla serie C alla penultima giornata) - ma non rivolta contro di lui. Ne è consapevole Bernardo Corradi, che non appare scosso o preoccupato alla presa di posizione dei tifosi che domani sera alle 20,30 presidieranno la sede di via Cavour a Bogliasco.

L'allenatore ha confidato di sentirsi carico e soprattutto pronto per questa avventura alla Sampdoria, la prima da responsabile di una squadra di club. Sin da quando ha accettato di parlare con Fredberg e Branco, ha messo in conto di poter andare incontro a questa situazione, ben sapendo che il pubblico blucerchiato si attendeva scelte differenti.

Corradi dovrebbe dunque firmare a breve un contratto biennale con la Sampdoria dopo avere risolto il suo accordo da collaboratore tecnico del Milan nello staff di Massimiliano Allegri.

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