Sampdoria, Bernardo Corradi balza in pole position per la panchina: ha fondato una società di algoritmi

Bernardo Corradi, 50 anni, ex attaccante di Lazio e Manchester City, poi tecnico della nazionali giovanili italiane (dall'Under 16 all'Under 20) e collaboratore di Massimiliano Allegri al Milan, balza in pole position per la guida della Sampdoria. Lo rivela l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Il primo incontro tra le parti sarebbe stato positivo, resta da risolvere il contratto che lo lega ancora alla società rossonera.

Per Corradi si tratterebbe della prima esperienza in panchina da allenatore in prima di una squadra di club.

Ma tra i "requisiti" considerati importanti da Fredberg per selezionare il nuovo mister, Corradi annovera il fatto di avere collaborato alla fondazione di Football Intelligence, una società italiana specializzata negli algoritmi sportivi.

La scelta starebbe ricadendo su Corradi, che aveva avuto contatti anche con la Carrarese, dopo la mancata conferma di Attilio Lombardo e i rifiuti di Possanzini, Pecchia e altri profili.

Le prossime ore dovrebbero essere decisive per sbloccare la situazione.

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