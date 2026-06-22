Sampdoria, panchina a Corradi: tifosi in rivolta martedì sera sotto la sede di Bogliasco

"Arriveranno alla Sampdoria un direttore sportivo e un allenatore di profilo internazionale", aveva assicurato il direttore generale facente funzioni della Sampdoria, Nathan Walker alla delegazione di tifosi della Gradinata Sud che si era presentata nella sede di Bogliasco il giorno dell'insediamento (non ufficiale) del nuovo amministratore delegato Claudio Morelli.

Poi, sono stati ingaggiati come ds Americo Branco (dal Fortuna Sittard, club di media classifica del campionato olandese) e sta per essere formalizzato alla guida della squadra Bernardo Corradi (neofita in panchina, al netto delle esperienze da vice e da selezionatore delle nazionali giovanili italiane).

Al netto del rispetto per i due professionisti - non certo contestati ad personam - l'identikit non corrisponde a quello tracciato dal plenipotenziario dell'Isola di Man, di conseguenza i tifosi organizzati della Sampdoria si sono sentiti ancora una volta (se mai ci fosse stato bisogno di riprove) presi in giro. Specie dopo avere assistito al casting infinito per trovare un allenatore disposto ad accettare le proposte - alcune anche bislacche - della società blucerchiata.

Ecco perché domani sera - martedì 23 giugno alle 20,30 - I Gruppi della Sud ma anche i Vecchi Ultras si ritroveranno sotto la sede di via Cavour a Bogliasco (sicuramente chiusa e vuota, ma resta il forte valore simbolico del presidio) per protestare contro l'ennesima gestione giudicata dilettantesca di un patrimonio storico importante come la Sampdoria.

"Non vogliamo stare zitti, ci siamo rotti i c... delle promesse" è lo slogan che chiude il comunicato dei tifosi blucerchiati organizzati, condiviso anche dalla Federazione dei clubs blucerchiati.





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